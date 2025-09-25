HEIDECK. (920) Am Mittwochmorgen (24.09.2025) brach auf einem Firmengelände in Heideck (Lkrs. Roth) ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen und schließt eine vorsätzliche Brandlegung aus.



Gegen 07:10 Uhr meldeten Mitarbeiter der Firma in der Industriestraße zwei brennende Planenzelte im Außenbereich der Firma.

Nachdem Angestellte bereits versucht hatten, den Brand eigenständig zu löschen, brachte die freiwillige Feuerwehr Heideck diesen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Die beiden Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen (Rauchgasvergiftung) und wurden ins Krankenhaus gebracht.

In den Zelten, welche in Brand geraten waren, war Lagerware gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Brandermittler schließen eine vorsätzliche Brandlegung aus. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass das Feuer auf Grund Fahrlässigkeit ausgebrochen ist.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc