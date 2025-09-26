FORCHHEIM. Genau acht Jahre lang leitete Jochen Prinzkosky die Polizeiinspektion Forchheim. Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Daniel Hartmann die Leitung der Dienststelle. Im Rahmen der formellen Amtsübergabe würdigte Polizeipräsident Armin Schmelzer die Verdienste des scheidenden Dienststellenleiters und übergab die Führungsverantwortung offiziell an seinen Nachfolger. Die Feier fand am Freitag im Kulturraum St. Gereon in Forchheim statt.
Jochen Prinzkosky, 1976 in Neustadt a. d. Aisch geboren, begann nach dem Abitur seine Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Erste Berufserfahrungen sammelte er bei der Polizeiinspektion Holzkirchen. Es folgte eine Verwendung beim Unterstützungskommando (USK) des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Anschließend absolvierte er das Studium für den damaligen gehobenen Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg und war ab 2005 unter anderem bei den Polizeiinspektionen Ochsenfurt und Bad Windsheim eingesetzt.
2012 begann Prinzkosky die Förderphase für die 4. Qualifikationsebene und durchlief hierbei verschiedene Stationen beim Polizeipräsidium Mittelfranken. Nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster wechselte er 2017 zum Polizeipräsidium Oberfranken und übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Forchheim, die er genau auf den Tag acht Jahre prägte. Prinzkosky wechselt nach Mittelfranken und übernimmt dort die Leitung der Polizeiinspektion Lauf.
Daniel Hartmann, 1986 in Bayreuth geboren, trat bereits mit 17 Jahren in die Bayerische Polizei ein und absolvierte seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach ersten Verwendungen in Oberbayern (u. a. München und Ingolstadt) folgte von Kulmbach aus das Studium für die 3. Qualifikationsebene. Als Kommissar war Hartmann bei den Polizeiinspektionen Lichtenfels und Bayreuth eingesetzt, ehe er in das Förderverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen wurde. Sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster schloss er 2024 erfolgreich ab. Seitdem war er als stellvertretender Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land tätig. Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Hartmann die Leitung der Polizeiinspektion Forchheim.
Polizeipräsident Armin Schmelzer würdigte die hervorragende Arbeit von Jochen Prinzkosky und wünschte Daniel Hartmann viel Erfolg für die neue Aufgabe. Der Einladung zum Amtswechsel folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Beamten.