Jochen Prinzkosky, 1976 in Neustadt a. d. Aisch geboren, begann nach dem Abitur seine Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Erste Berufserfahrungen sammelte er bei der Polizeiinspektion Holzkirchen. Es folgte eine Verwendung beim Unterstützungskommando (USK) des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Anschließend absolvierte er das Studium für den damaligen gehobenen Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg und war ab 2005 unter anderem bei den Polizeiinspektionen Ochsenfurt und Bad Windsheim eingesetzt.

2012 begann Prinzkosky die Förderphase für die 4. Qualifikationsebene und durchlief hierbei verschiedene Stationen beim Polizeipräsidium Mittelfranken. Nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster wechselte er 2017 zum Polizeipräsidium Oberfranken und übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Forchheim, die er genau auf den Tag acht Jahre prägte. Prinzkosky wechselt nach Mittelfranken und übernimmt dort die Leitung der Polizeiinspektion Lauf.