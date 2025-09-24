BODOLZ. Am Mittwoch kam es gegen 17:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße LI16 am Ortseingang Bodolz Ortsteil Enzisweiler. Hierbei fuhr ein ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von Wasserburg kommend in Richtung Enzisweiler. Kurz vor der Orteinfahrt kam der Pkw auf regennasser Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr leicht auf das Bankett. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw wieder auf die Straße und stieß hierbei seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen 57-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, so daß es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Fahrer des zweiten Pkw wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Fahrer des ersten Pkw verstarb trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Ob überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall führte, müssen weitere Ermittlungen der Polizei ergeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch einen roten Pkw, welcher möglicherweise unmittelbar vor dem verunfallten 20-jährigen Pkw gefahren sein soll.

