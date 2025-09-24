Memmingen – Am 24.09.2025 kam es in einem Industrieunternehmen in einem Memminger Industriegebiet zu einem Brand in einer Trocknungsanlage. Gegen 13:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Memmingen und Amendingen, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Memmingen alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Inhalt der Anlage bereits in Flammen. Aufgrund der besonderen Bauweise und um eine Verpuffung zu verhindern, entschieden sich die Einsatzkräfte, das Feuer kontrolliert in der Anlage abbrennen zu lassen und die Trocknungsanlage nicht zu öffnen. Im Anschluss wurde der Brand vollständig abgelöscht und die Anlage überprüft. Aufgrund der Bauweise der Anlage konnten die Flammen nicht auf weitere Maschinen übergreifen.

Rund 40 Feuerwehrleute waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Auch für die umliegenden Betriebsbereiche bestand keine Gefahr.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.