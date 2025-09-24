KRONACH. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag beim Brand einer Lagerhalle im Kronacher Stadtteil Neuses. Personen wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt.

Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 15.15 Uhr Flammen in der Halle eines Entsorgungsbetriebes im Gewerbegebiet Hohe Weide und setzte umgehend den Notruf ab. Als die über 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, der Polizei, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes eintrafen, brannte im Inneren der Halle gelagertes Papier. Aufgrund des Feuers kam es zu starker Rauchentwicklung.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Kronach übernehmen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg die weiteren Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Ursache des Feuers.