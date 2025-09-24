NÖRDLICHES OBERBAYERN.Im Rahmen der zwischen dem 16. und 19.09. durchgeführten Aktion wurde besonderes Augenmerk auf die Gurtanlege- und Kindersicherungspflichten im Bereich von Schulen, Kindergärten und auf den von Schülern stark frequentierten Schulwegen gelegt. Die Kontrollen im Bereich dieser Örtlichkeiten fanden zu den relevanten Zeiten statt.

In 645 Fällen wurden dabei Verstöße gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen geahndet. 538 Verkehrsteilnehmer wurden dabei beanstandet. In 107 Fällen war dabei ein Bußgeld von mindestens 60 Euro angezeigt.

Unter den beanstandeten Verkehrsteilnehmern waren 117 Personen, die während der Fahrt auf die Benutzung des Sicherheitsgurtes verzichtet hatten. Auch 38 gänzlich ungesicherte oder falsch gesicherte Kinder wurden in den kontrollierten Fahrzeugen festgestellt.

Hervorzuheben war bei den Kontrollen insbesondere auch das verbotswidrige Parken und Halten im Haltverbot sowie blockierte Busspuren im unmittelbaren Nahbereich von Schulen und Kindergärten. Auffällig war dabei, dass sich betroffene Fahrerinnen und Fahrer sogenannter „Elterntaxis“ oftmals uneinsichtig zeigten.

Die Sicherheit der Kinder auf den Schulwegen ist Teil des bayerischen Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 „Bayern mobil, sicher ans Ziel“. Die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord werden auch nach den Aktionstagen die Bemühungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Schulwegsicherheit fortsetzen.

Regionale Kontrollergebnisse auf Landkreisebene:

Landkreis und Stadt Sicherheitsgurt Kindersicherung

Stadt Ingolstadt 14 8

Landkreis Eichstätt 6 3

Landkreis Neuburg/Schrobenhausen 4 3

Landkreis Pfaffenhofen 3 1

Landkreis Dachau 22 4

Landkreis Fürstenfeldbruck 13 7

Landkreis Starnberg 6 1

Landkreis Landsberg/Lech 17 3

Landkreis Erding 9 3

Landkreis Freising 18 5

Landkreis Ebersberg 5 0

PP Oberbayern Nord gesamt 117 38