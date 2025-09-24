1775 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
1776 – Polizei ermittelt nach Raub
Innenstadt – Am Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einem Handtaschenraub am Klinkerberg durch einen bislang unbekannten Täter.
Gegen 21.30 Uhr lief eine 35-jährige Frau entlang des Klinkerbergs in Richtung Westen. Der bislang Unbekannte entriss der 35-Jährigen hierbei ihre Handtasche. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die 35-Jährige meldete den Vorfall kurze Zeit später der Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ.
Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschenraubes. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
1777 – Zwei leichtverletzt nach Unfall mit Straßenbahn
Innenstadt – Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem Unfall zwischen einem 56-jährigen Transporter-Fahrer und einer Straßenbahn in der Langenmantelstraße Ecke Kesterstraße.
Gegen 15.00 Uhr war der Transporter-Fahrer in südöstlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Kesterstraße kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Transporter-Fahrer sowie der Fahrer der Straßenbahn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.
Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verzögerungen im öffentlichen Personennahverkehr.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 56-Jährigen.
1778 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – hoher Sachschaden
Lechhausen – Am gestrigen Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Südtiroler Straße.
Im Zeitraum von 17.25 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes GLE an der Heckseite. Der Mercedes parkte auf dem Parkplatz. Der Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1779 – Polizei kontrolliert Fahrer mit Mobiltelefon
Haunstetten/Siebenbrunn – Am Dienstag (23.09.2025) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Unteren Talweg und benutzte dabei sein Mobiltelefon.
Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Verkehrskontrolle reagierte der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie Beleidigung gegen den 41-jährigen Mann.
1780 – Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten
Bundesstraße B2 / Höhe Kaisheim / FR Süden – Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B2.
Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Donauwörth. Zwischen den beiden Anschlussstellen Kaisheim-Nord und Kaisheim-Süd geriet der LKW, offenbar aufgrund eines Reifenplatzers, auf den Gegenfahrtstreifen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 60-Jährigen.
Die 60-Jährige sowie ihre 66-jährige Beifahrerin verstarben aufgrund ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein 27-Jähriger, der nachfolgend ebenfalls in Richtung Weißenburg unterwegs war, kollidierte mit der Unfallstelle.
Der 27-Jährige sowie der 39-jährige LKW-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Vor Ort wurde ein unfallanalytisches Gutachten erstellt. Die Bundesstraße musste für etwas mehr als fünf Stunden komplett gesperrt werden.
1781 – Verkehrsunfall auf der Autobahn
Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart – Am Dienstagmittag (23.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Autofahrer.
Gegen 13.00 Uhr fuhr der 68-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Der 27-Jährige fuhr hinter ihm. Als der 68-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der 27-Jährige offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.
Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zur Absicherung des Unfalls mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für kurze Zeit gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 27-jährigen Mann.
1782 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss und verhindert Weiterfahrt
Wertingen – Am vergangenen Montagnachmittag (22.09.2025) fuhr ein 39-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss zu einer Tankstelle in der Gottmannshofer Straße. Sein 37-jähriger Mitfahrer wollte sich offenbar ebenfalls alkoholisiert hinter das Steuer setzen.
Gegen 13.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 37-jährigen Mann, als er schwankend aus der Tankstelle lief und mit seinem Auto losfahren wollte. Der 37-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stoppten den Mann vor Beginn der Fahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.
Die Polizeistreife verhinderte die Weiterfahrt des 37-Jährigen und stellten den Autoschlüssel sicher.
Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass nicht der 37-Jährige, sondern offenbar der 39-Jährige mit dem Auto zur Tankstelle gefahren ist. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-jährigen Mann.
