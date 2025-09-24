LINDENBERG. Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg, Thomas Hüttinger, geht in Ruhestand. Sabrina Kopp übernimmt die Leitung der Dienststelle.

Erster Polizeihauptkommissar Thomas Hüttinger tritt zum 30.09.2025 in den Ruhestand ein. Die letzten Jahre seiner beruflichen Laufbahn wirkte er als Leiter der PI Lindenberg.

Der 61-Jährige begann seinen Dienst bei der Polizei im Jahr 1981 in Nordrhein-Westfalen, wo er die ersten Jahre seiner Karriere zubrachte. Zum Ende des Jahres 1988 wechselte er zur bayerischen Polizei und fand dort seine erste Verwendung als Rechnungsführer und Sachbearbeiter im Beweissicherungs- und Dokumentationstrupp bei der damaligen vierten Stabshundertschaft der Bereitschaftspolizei in München. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst und dem damit verbundenen Studium, arbeitete der Polizeikommissar ab 1997 als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Immenstadt, bevor er von Ende 1999 bis Anfang 2016 für viele Jahre als Dienstgruppenleiter bei der PI Lindau Dienst tat. Die nächsten Jahre widmete sich Thomas Hüttinger der kriminalpolizeilichen Arbeit. Er war bis 2022 mit der Aufgabe des stellvertretenden Kommissariatsleiter im Bereich der Eigentumskriminalität bei der KPS Lindau betraut, ehe er sich wieder der Schutzpolizei zuwandte und zum 01.05.2022 die letzte aber auch verantwortungsvollste Aufgabe seines dienstlichen Werdegangs als Dienststellenleiters der PI Lindenberg antrat.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner sprach Thomas Hüttinger in diesem Zusammenhang ihre Anerkennung und ihren Dank aus:

„Sie haben die Dienststelle geprägt - nicht durch laute Worte oder große Gesten, sondern durch Beständigkeit, durch Verlässlichkeit und durch Ihre klare Linie.“

Die Amtsgeschäfte bei der PI Lindenberg übernimmt Kriminalhauptkommissarin Sabrina Kopp für die kommenden sechs Monate im Rahmen ihrer Führungsbewährung für Ämter der vierten Qualifikationsebene. Die Oberbayerin wurde 2015 eingestellt und absolvierte das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Ihre Erstverwendung führte sie ins Herz der bayerischen Landeshauptstadt, wo sie bei der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) u. a. als Dienstgruppenleiterin tätig war. 2021 wechselte sie in die Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München, wo sie mit diversen Aufgaben betraut wurde. Im Rahmen des Förderverfahrens für die vierte Qualifikationsebene bekleidete sie bereits Posten in der Pressestelle und war zuletzt als Schichtleiterin beim Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums München tätig. Von den vorherigen Stationen ihres dienstlichen Werdegangs bringt Sabrina Kopp entsprechende Erfahrung im Hinblick auf ihre neue Leitungsfunktion mit.

An Sabrina Kopp gewandt, merkte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner an:

„Sie übernehmen nicht nur das Ruder, um die Dienststelle sicher durch diese Übergangszeit zu steuern. Hier in Lindenberg, in der Stadt der Hüte, darf man auch sagen: Sie setzen sich den Hut auf - als sichtbares Zeichen für Verantwortung, Führung und Verlässlichkeit.“

Wer ab Mai 2026 die Leitung der PI Lindenberg übernimmt, steht derzeit noch nicht fest. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).