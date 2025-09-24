FELDAFING, OT GARATSHAUSEN, LKRS. STARNBERG.Bei einem Badeunfall im Starnberger See kam am gestrigen Dienstag ein 72-jähriger Mann ums Leben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von einem Unglücksfall aus.

Gegen 16:10 Uhr befand sich der aus Baden-Württemberg stammende Mann zusammen mit seinem fünfjährigen Enkelsohn an einem Steg im Feldafinger Gemeindeteil Garatshausen. Zur Bergung eines defekten Spielzeugbootes begab sich der Rentner ins Wasser, kam jedoch nicht zurück.

Kurze Zeit später konnten Zeugen den leblos im Wasser treibenden Körper des Mannes entdecken und ans Ufer bringen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle.

Das Kind wurde zunächst durch Zeugen sowie den Rettungsdienst betreut und später an Angehörige übergeben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache übernommen. Anhaltspunkte für ein eventuelles Verschulden Dritter liegen nicht vor.