SEELACH, LKR. KRONACH. Im Zeitraum von Montag, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, ritzten unbekannte Täter ein Hakenkreuz in die Beifahrertüre eines geparkten Autos. Der Sachschaden beträgt zirka 2000 Euro.

Der Mazda war am Ortsrand von Seelach vor dem Wohnanwesen geparkt. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.