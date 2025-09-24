KÖSCHING, Lkr. EICHSTÄTT, 24.09.2025 - In der Nacht von Montag (22.09.25) auf Dienstag (23.09.25) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in Kösching ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr verschafften sich mehrere Täter über das Feuerwehrzufahrtstor Zutritt zum Gelände einer Firma an der Einsteinstraße.

Sie entwendeten mehrere Rollen Kupferkabel und transportierten diese ersten Ermittlungen zufolge mit einem weißen Transporter ab.

Der entstandene Beuteschaden ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.