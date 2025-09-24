NÜRNBERG. (917) Bereits am Montagabend (22.09.2025) verletzte ein 35-Jähriger seinen Mitbewohner im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard mit einem spitzen Gegenstand schwer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 19:30 Uhr gingen über Notruf mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit und eine verletzte Person in einem Wohnheim in der Kunigundenstraße ein. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf einen schwer verletzten Mann, der stark am Kopf blutete. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 55-Jährige aus unbekannten Gründen mit seinem Mitbewohner in Streit. Dieser schlug ihn im Verlauf mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf. Der Tatverdächtige, dessen Name zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, flüchtete anschließend aus der Wohnung. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter Einbindung eines Polizeihundes blieb zunächst erfolglos.

Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Der Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich am Mittwochvormittag (24.09.2025) durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Der 35-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Klärung der Haftfrage am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



