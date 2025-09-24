Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

Mann soll anderen fast von der Kettenbrücke gestoßen haben – ein Tatverdächtiger in Haft

BAMBERG. Am Montagmittag ging auf der Kettenbrücke ein Mann auf einen anderen, ihm flüchtig bekannten Mann los und soll versucht haben, ihn über das Brückengeländer zu heben und herunterzustoßen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 12:20 Uhr attackierte auf der Kettenbrücke ein 22-jähriger Tatverdächtiger einen 34-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige den anderen Mann gewürgt und anschließend versucht haben, ihn über das Brückengeländer zu heben und herunterzustoßen. Ein Sturz aus mehreren Metern Höhe soll nur dadurch verhindert worden sein, dass sich der ältere Mann am Geländer festhielt und unbeteiligte Zeugen den Tatverdächtigen wegzogen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Halsbereich.

Unmittelbar danach konnte der Tatverdächtige in einem nahegelegenen Imbiss festgenommen werden. Zahlreiche Zeugen beobachteten den Vorfall.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.