PFAFFENHOFEN A.D. ILM, 24.09.2025 - Im Zeitraum von Montag (22.09.2025) bis Dienstag (23.09.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter in Pfaffenhofen an der Ilm Zutritt zum Gebäude des TÜV SÜD und entwendete einen Tresor mit Bargeld. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 08.00 Uhr drangen die Täter über ein Fenster in die Büroräume des Gebäudes an der Ingolstädter Straße ein.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurde ein Tresor, der eine Bargeldsumme in niedriger vierstelliger Höhe enthielt, mit einem Pkw-Anhänger abtransportiert.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.