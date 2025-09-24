SULZBACH-ROSENBERG. Zwei bislang unbekannte Täter attackierten am Dienstagmorgen einen Bundeswehrsoldaten, als dieser in sein Fahrzeug steigen wollte. Sie flüchteten daraufhin. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagmorgen, 23. September, gegen 06:00 Uhr, wollte ein 19-jähriger Bundeswehrsoldat in der Franz-Fischer-Straße in Sulzbach-Rosenberg in sein Auto einsteigen, um in die Arbeit zu fahren. Dabei kamen ihm zwei bislang unbekannte Männer entgegen, sprachen ihn auf Russisch an und waren sehr aggressiv. Der 19-Jährige reagierte darauf nicht und stieg in sein Auto ein.

Einer der beiden Männer riss daraufhin die Fahrertür wieder auf und attackierte den 19-Jährigen. Der zweite Mann kam hinzu und versetzte dem Bundeswehrsoldaten mit dem Fuß einen gezielten Tritt in den Bereich des Brustkorbs. Der 19-Jährige schloss sich in seinem Fahrzeug ein und die beiden Männer flüchteten.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 1,80 m groß,

ca. 30 Jahre alt,

athletische Figur,

dunkle, kurze Haare

trug eine schwarze, enganliegende Nike-Jacke mit Reißverschluss im Kragen-Bereich und blaue Jeans,

hatte ein älteres Damenfahrrad mit Gepäckträger bei sich.

Täter 2:

ca. 1,80 m groß,

ca. 30 Jahre alt,

kräftige Statur,

dunkle, kurze Haare

trug eine blaue, dickere Jacke und blaue Jeans.

Können Sie Hinweise zu den genannten Personen geben oder haben Sie den Vorfall am Dienstagmorgen, 23. September, gegen 06:00 Uhr in der Franz-Fischer-Straße in Sulzbach-Rosenberg beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.