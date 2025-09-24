LKR. REGENSBURG, OBERPFALZ. Ein bedeutender Ermittlungserfolg ist der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gelungen: Nach monatelanger, akribischer Ermittlungsarbeit konnte eine Serie von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Einfamilienhäuser aufgeklärt werden. Der dringend tatverdächtige Mann wurde am 8. September 2025 festgenommen und befindet sich nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg inzwischen in Untersuchungshaft.

Seit Mai 2025 war es in den Nachtstunden immer wieder zu Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Regensburg, den umliegenden Landkreisen sowie im niederbayerischen Raum gekommen. In sämtlichen Fällen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern, indem er mit einem Werkzeug die Haus- oder Kellertüren öffnete. Dem Täter ging es offensichtlich gezielt um schnell verwertbares Diebesgut: Er entwendete Wertgegenstände unterschiedlichster Art, die sich leicht mitnehmen ließen. Ein Teil des mutmaßlichen Diebesguts konnte bei der Durchsuchung im Rahmen der Festnahme sichergestellt werden. Die genaue Zuordnung der Gegenstände zu den einzelnen Taten ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus Regensburg, der bereits polizeilich bekannt ist. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte dem Tatverdächtigen bislang mindestens acht Einbrüche nachweisen. Die Ermittlungen zur genauen Anzahl der Taten, zur Schadenshöhe sowie zur vollständigen Klärung des Beuteumfangs dauern jedoch weiterhin an. Der entscheidende Durchbruch in den Ermittlungen gelang den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg durch eine intensive Auswertung von Spuren, die an mehreren Tatorten gesichert wurden, sowie durch umfangreiche Maßnahmen und akribische Nachforschungen.

„Der Fahndungserfolg zeigt erneut die hohe Professionalität und Ausdauer unserer Ermittlungsbeamten“, betont der Leiter der Kriminalpolizei Regensburg, Robert Fuchs. „Ein derart weitreichendes Deliktmuster über mehrere Landkreise hinweg zu durchdringen, erfordert nicht nur kriminalistisches Gespür, sondern auch enge Zusammenarbeit innerhalb der Polizeibehörden.“ Mit der Festnahme konnte eine seit Monaten bestehende Verunsicherung in der Bevölkerung vieler betroffener Regionen wirksam beendet werden. Die Regensburger Kriminalpolizei setzt ihre Ermittlungen mit Hochdruck fort, um auch die letzten offenen Fragen zu klären und den gesamten Umfang der Tatserie vollständig aufzuarbeiten.