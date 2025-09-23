ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Dienstagnachmittag, 23. September 2025, kam ein 87 Jahre alter Pkw-Lenker auf der Staatsstraße 2103 mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb wenig später nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus. Seine Ehefrau (86), die Beifahrerin im Pkw gewesen war, wurde schwer verletzt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Bad Reichenhall in dem Fall.

Am Dienstag (23.09.2025) fuhr ein 87-jähriger Mann aus dem Landkreis gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw Mercedes auf der Staatsstaße 2103 von Anger kommend in Fahrtrichtung Urwies / Piding. Als Beifahrerin war seine Ehefrau (86) mit im Wagen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen neben der Straße stehenden Baum. Durch die große Wucht des Aufpralls kam es zu massiven Verformungen an der Front des Mercedes. Der 87-Jährige musste von Ersthelfern und im weiteren Verlauf von Rettungskräften der Feuerwehr und des Rettungsdiensts reanimiert werden. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide Insassen kamen mit einem Rettungsfahrzeug bzw. dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Traunstein. Leider erlag der 87-Jährige dort seinen Verletzungen.

Aufgrund der Schwere des Verkehrsunfalls musste die Staatsstraße 2103 für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden, da neben den Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ein Sachverständiger von der Polizei aufgrund staatsanwaltschaftlicher Weisung hinzugezogen wurde. Die Fahrbahn konnte erst nach Bergung des Unfallfahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen wieder freigegeben werden.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Anger, Aufham und Piding, mehrere Rettungsfahrzuge, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Reichenhall, die Sachleitung bei den Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Traunstein inne.