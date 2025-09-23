POLIZEIPRÄSIDIUM SCHWABEN SÜD/WEST. Zum Start des neuen Schuljahres führten die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wie angekündigt im Rahmen der landesweiten Aktionstage zur Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht vom 16.09. bis 19.09.2025 Verkehrskontrollen durch.

Besonderes Augenmerk legten die Beamten in der vergangenen Woche auf die Einhaltung der Gurtanlegepflicht sowie der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder im Fahrzeug. Daneben überwachten Polizisten Halte- und Parkverbote im Bereich von Schulen und Kindertagesstätten und führten Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die Kontrollen ergaben, dass sich ein Großteil der kontrollierten Personen vorschriftsgemäß verhielt. Allerdings stellten die Einsatzkräfte in 153 Fällen fest, dass die Erwachsenen nicht angeschnallt waren. In 55 weiteren Fällen mussten die Beamten eine fehlende oder unzureichende Kindersicherung im Fahrzeug beanstanden.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ werden die Kontrollen in den kommenden Wochen fortgeführt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, als Vorbild für Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr aufzutreten. (PP Schwaben Süd/West)

