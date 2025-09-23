PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Montag (22.09.2025) gegen 03.00 Uhr entstand ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heininger Straße, bei dem ein Bewohner verstarb. Eine Brandortbegehung war nun möglich.

Die Begehung der Brandortes durch das Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau ergab zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Ob das Feuer aufgrund einer fahrlässigen Handlung durch den 78-jährigen Bewohner der Wohnung im 2. Obergeschoss, in der der Brand entstand, verursacht wurde oder ob ein technischer Defekt brandursächlich war, ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die beiden leicht verletzten Personen konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Der Sachschaden am Gebäude kann derzeit auf circa 500.000 Euro geschätzt werden. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Veröffentlicht: 23.09.2025, 14.30 Uhr