1766 – Polizei nimmt Dieb fest

Bärenkeller – Am Freitag (19.09.2025) in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr entwendete ein 55-Jähriger aus mindestens zwei Fahrzeugen in der Stuttgarter Straße Wertgegenstände. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Beamten den 55-Jährigen als Tatverdächtigen. Eine Streife nahm den Mann wenig später fest. Die Einsatzkräfte fanden das Diebesgut im Rucksack des Mannes auf und stellten dieses sicher. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 55-Jährige noch am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 55-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls.

1767 – Brand in Firmengebäude

Pfersee - Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Firmengebäude in der Zweibrückenstraße.

Gegen 22.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte den Brand in dem Gebäude mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

1768 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Mittwoch (17.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Robert-Bosch-Straße.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zerstachen der oder die Unbekannten offenbar einen Reifen an dem schwarzen BMW. Außerdem beschädigten der oder die Unbekannten das Dach des Cabrios. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1769 – Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Lechhausen – Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen.

1770 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Linken Brandstraße.

Der Unbekannte beschädigte den weißen Opel Corsa im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821-323-2310 entgegen.

Oberhausen – Am Mittwoch (17.09.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person offenbar beim Parkvorgang ein Auto in der Stuttgarter Straße.

Gegen 16.30 Uhr parkte der Opel vor einer Bäckerei. Nach dem Einkauf stellte die Fahrerin den Schaden fest. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1771 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Hochfeld – Am Montag (22.09.2025) leistete ein 36-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 12.00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über den 36-Jährigen ein. Offenbar befand sich der Mann in hilfloser Lage aufgrund seines Alkoholkonsums. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten sofort. Zudem verhielt sich der Mann äußert aggressiv und musste letztendlich durch die Einsatzkräfte gefesselt werden. Hierbei leistete der 36-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Nachdem der Mann eine medizinische Versorgung verweigerte, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Dabei leistete er anhaltend Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Widerstands gegen den 36-Jährigen.

1772 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Antonsviertel – Am Montag (22.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 48-jährigen Mann in der Elisenstraße.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete der 48-Jährige den 28-Jährigen dabei wie er sich offenbar auffällig an einem Imbiss verhielt. Bei der Ansprache durch den 48-Jährigen schlug der 28-Jährige offenbar sofort und unvermittelt zu. Im Anschluss flüchtete der 28-Jährige.

Als der 48-Jährige sich wieder in den Imbissladen begab, kam der 28-Jährige zurück. Hierbei schlug er den 48-Jährigen offenbar erneut. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Lokals eilte zur Hilfe. Dabei wurde auch dieser vom 28-Jährigen offenbar geschlagen.

Polizeibeamte trafen den 28-Jährigen im Nahbereich an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten brachten den 28-Jährigen zunächst auf eine Polizeidienststelle. Als dieser im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, schlug der 28-Jährige einen Polizeibeamten ins Gesicht. Der Beamte verletzte sich hierbei. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen.

1773 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochfeld – In der Zeit von Sonntag (21.09.2025), gegen 18.45 Uhr, bis Montag (22.09.2025), gegen 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Max-Gutmann-Straße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.