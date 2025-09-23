SCHLIERSEE, LKR. MIESBACH. Samstagnacht, den 20. September 2025, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuhauser Straße in Schliersee eingebrochen. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den Nachtstunden des Samstages, 20. September 2025, war zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr durch ein oder mehrere Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuhauser Straße in Schliersee eingebrochen worden. Die Einbrecher flüchteten im Anschluss unerkannt, ohne Beute gemacht zu haben.

Die ersten Ermittlungen vor Ort führten Beamte der Polizeiinspektion Miesbach. Das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen. Die Kriminalermittler bitten in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat auf Samstag (20. September 2025), insbesondere zwischen 3.30 bis 6.30 Uhr im Bereich der Neuhauser Straße in Schliersee Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Personen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08025) 299-0 bei der Kriminalpolizeistation Miesbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang die Bevölkerung sensibilisieren. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es bekanntermaßen vermehrt zu Einbrüchen. Täter nutzen die Dunkelheit und auch zunehmend den Umstand aus, dass Bewohner nicht zu Hause sind. Wohnhäuser werden gezielt ausgespäht, ob diese unbewohnt, unbeleuchtet oder ungesichert sind.

Die Polizei appelliert daher dringend achtsam zu sein, bereits einfache Schutzmaßnahmen können helfen. Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, abschließbare Fenster und eine aufmerksame Nachbarschaft können das Risiko deutlich reduzieren. Verdächtige Beobachtungen bitte sofort an die 110 melden.

Weitere Informationen und Präventionstipps zum Einbruchschutz erhalten Sie bei den Beratungsstellen der Kriminalpolizeidienststellen und unter www.polizei-beratung.de