HALLBERGMOOS, LANDKREIS FREISING. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den vergangenen Tagen der Vorderreifen einer abgestellten Scania-Sattelzugmaschine in der Lindberghstraße in Hallbergmoos in Brand. Der entstandene Sachschaden beziffert ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Kurz vor 18 Uhr des gestrigen Tages stelle ein Kraftfahrer im Rahmen einer Überprüfung seines mehrtägig abgestellten Fahrzeugs einen bereits erloschenen Brand am vorderen rechten Reifen seiner Sattelzugmaschine fest und verständigte daraufhin umgehend über Notruf die Polizei. Erste polizeiliche Untersuchungen vor Ort lassen eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen.

Die Kriminalpolizei Erding bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die in der Zeit zwischen Samstag, 20.09.2025, 04:00 Uhr und Montag, 22.09.2025, 17:50 Uhr (= Abstellzeit), in der Nähe der Parkanlage Lindberghstraße in Hallbergmoos gemacht wurden, diese unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.