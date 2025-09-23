1490. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation – Bogenhausen

Am Montag, 22.09.2025, gegen 15:50 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf die Polizei, da sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße eine am Arm verletzte Frau befindet. Ebenso hörte er Schreie aus einer Wohnung.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt, um diese unklare Situation zu klären. Nach den ersten Abklärungen der Beamten vor Ort, kam es zwischen einem 33-Jährigen mit Wohnsitz in Rosenheim und einer 37-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einer dortigen Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit, in dessen Verlauf die 37-Jährige durch den 33-Jährigen verletzt wurde.

Die 37-Jährige flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Der 33-Jährige verblieb in der Wohnung und konnte dort später von den Beamten unverletzt gesichert werden.

Die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der 33-Jährige auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er in ein psychiatrisches Krankgenhaus eingewiesen. Er wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt.

Aufgrund des Polizeieinsatzes wurde die Einsteinstraße in beide Richtungen gesperrt. Es entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen.

1491. Gefährliche Körperverletzung unter Fußballfans – Hochbrück

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 14:00 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei, dass soeben auf einem Fußballplatz in Hochbrück bei einem stattfindenden Fußballspiel eine größere Schlägerei stattfindet.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt. Die eingesetzten Streifen trafen dort auf 30 Personen. Die Schlägerei war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet, die Stimmung jedoch noch aufgeheizt.

Nach ersten Ermittlungen kam es nach einer Schiedsrichterentscheidung zu ersten körperlichen Auseinandersetzungen und verbalen Beleidigungen auf dem Spielfeld zwischen Spielern. Im weiteren Verlauf waren auch Zuschauer und Ordner an der Auseinandersetzung beteiligt. Von den Beamten wurden alle Identitäten der beteiligten Personen festgestellt und elf Personen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Während der Auseinandersetzung wurden acht Personen leicht verletzt und eine davon wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 23) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei müssen noch die Einzelheiten und der genaue Ablauf des Vorfalls aufgeklärt werden.

1492. Einbruch in ein Geschäft – Am Hart

Am Montag, 22.09.2025, gegen 06:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Mitarbeiter eines Geschäfts verständigt. Dieser teilte mit, dass in den Betrieb eingebrochen wurde.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum von Sonntag, 21.09.25, 22:00 Uhr bis Montag, 22.09.25, 05:30 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt in das Geschäft verschafft hatten, wo sie eine Tür gewaltsam öffnen konnten.

Dort entwendeten die Täter einen Tresor und mehrere tausend Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Sandbienenweg und Nordhaideplatz (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1493. Einbruch in ein Reihenhaus – Obermenzing

Im Tatzeitraum von Samstag, 20.09.25, 12:15 Uhr bis Montag, 22.09., 11:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Obermenzing.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter über die Balkontür in das Haus ein, welche sie gewaltsam öffneten. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht.

Es wurden zahlreiche Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paganinistraße, Sarasatestraße sowie Höhenkircherstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel.: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung