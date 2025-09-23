1490. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungssituation – Bogenhausen
Wiesnberichte:
1490. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation – Bogenhausen
Am Montag, 22.09.2025, gegen 15:50 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf die Polizei, da sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße eine am Arm verletzte Frau befindet. Ebenso hörte er Schreie aus einer Wohnung.
Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt, um diese unklare Situation zu klären. Nach den ersten Abklärungen der Beamten vor Ort, kam es zwischen einem 33-Jährigen mit Wohnsitz in Rosenheim und einer 37-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einer dortigen Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit, in dessen Verlauf die 37-Jährige durch den 33-Jährigen verletzt wurde.
Die 37-Jährige flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Der 33-Jährige verblieb in der Wohnung und konnte dort später von den Beamten unverletzt gesichert werden.
Die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.
Da der 33-Jährige auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er in ein psychiatrisches Krankgenhaus eingewiesen. Er wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt.
Aufgrund des Polizeieinsatzes wurde die Einsteinstraße in beide Richtungen gesperrt. Es entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen.
1491. Gefährliche Körperverletzung unter Fußballfans – Hochbrück
Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 14:00 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei, dass soeben auf einem Fußballplatz in Hochbrück bei einem stattfindenden Fußballspiel eine größere Schlägerei stattfindet.
Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt. Die eingesetzten Streifen trafen dort auf 30 Personen. Die Schlägerei war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet, die Stimmung jedoch noch aufgeheizt.
Nach ersten Ermittlungen kam es nach einer Schiedsrichterentscheidung zu ersten körperlichen Auseinandersetzungen und verbalen Beleidigungen auf dem Spielfeld zwischen Spielern. Im weiteren Verlauf waren auch Zuschauer und Ordner an der Auseinandersetzung beteiligt. Von den Beamten wurden alle Identitäten der beteiligten Personen festgestellt und elf Personen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.
Während der Auseinandersetzung wurden acht Personen leicht verletzt und eine davon wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 23) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei müssen noch die Einzelheiten und der genaue Ablauf des Vorfalls aufgeklärt werden.
1492. Einbruch in ein Geschäft – Am Hart
Am Montag, 22.09.2025, gegen 06:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Mitarbeiter eines Geschäfts verständigt. Dieser teilte mit, dass in den Betrieb eingebrochen wurde.
Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum von Sonntag, 21.09.25, 22:00 Uhr bis Montag, 22.09.25, 05:30 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt in das Geschäft verschafft hatten, wo sie eine Tür gewaltsam öffnen konnten.
Dort entwendeten die Täter einen Tresor und mehrere tausend Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.
Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Sandbienenweg und Nordhaideplatz (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
1493. Einbruch in ein Reihenhaus – Obermenzing
Im Tatzeitraum von Samstag, 20.09.25, 12:15 Uhr bis Montag, 22.09., 11:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Obermenzing.
Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter über die Balkontür in das Haus ein, welche sie gewaltsam öffneten. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht.
Es wurden zahlreiche Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.
Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paganinistraße, Sarasatestraße sowie Höhenkircherstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel.: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung
1494. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Beleidigung und einem staatsschutzrelevanten Delikt
Am Montag, 22.09.2025, gegen 20:30 Uhr, stand ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg am Eingang eines Festzeltes.
Hier beleidigte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ausländerfeindlich. Zudem zeigte er eine Grußgeste aus der NS-Zeit.
Das Ganze wurde von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet, welcher den Polizeinotruf verständigte.
Der 50-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Wiesnwache gebracht. Er wurde wegen Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.
Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
1495. Verbotener Gegenstand bei einem Wiesnbesucher
Am Montag, 22.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wollte ein 52-Jähriger US-amerikanischer Wiesnbesucher ein Festzelt betreten. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte erkennen, dass der 52-Jährige einen Hirschfänger in seiner Lederhose einstecken hatte.
Der 52-Jährige wurde daraufhin vom Sicherheitsdienst kontrolliert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Hirschfänger wurde sichergestellt und der 52-Jährige zur Wiesnwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, einer Anzeigenerstattung wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Oktoberfestverordnung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er wieder entlassen.
Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.
1496. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer Belästigung in einem Festzelt
Am Montag, 22.09.2025, gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 32-Jähriger niederländischer Wiesnbesucher in einem Festzelt auf dem Oktoberfest.
Hier stellte er sich auf einen Tisch, öffnete den Latz seiner Lederhose und holte mit einer Hand sein Geschlechtsteil heraus. Eine Oktoberfestbesucherin am Nebentisch konnte dies beobachten und verständigte den Sicherheitsdienst. Dieser konnte den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten.
Der 32-Jährige wurde zur Wiesnwache gebracht. Er wurde wegen eines Verstoßes nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Belästigung der Allgemeinheit) angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.
Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
1497. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Taschendiebstahl in einem Festzelt
Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 00:30 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Köln einen 37-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit dabei beobachten, wie er augenscheinlich nach Tatgelegenheiten zum Taschendiebstahl suchte.
Die Fahnder konnten beobachten, wie der 37-Jährige im Gedränge eine Geldbörse aus einer Handtasche zog. Er wurde daraufhin festgenommen und auf die Wieswache gebracht.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.
Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
1498. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Sexualdelikt in einem Festzelt
Am Montag, 22.09.2025, gegen 23:30 Uhr, befand sich ein 49-Jähriger jemenitischer Wiesnbesucher in einem Festzelt auf dem Oktoberfest.
Hier fasste er einer 21-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen mehrfach gegen ihren Willen oberhalb der Bekleidung in den Intimbereich. Sie verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst, welcher wiederum die Polizei verständigte. Alle Beteiligten warteten außerhalb des Festzeltes auf das Eintreffen der Polizei.
Die beiden Personen wurden anschließend zur Wiesnwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige wegen Vergewaltigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.
Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.