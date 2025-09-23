MITTELFRANKEN. (914) Beamte zahlreicher mittelfränkischer Polizeidienststellen führten zum Start des neuen Schuljahrs 2025/2026 im Umfeld verschiedener Schulen Kontrollen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit durch. Diese Aktion zielte darauf ab, die Bevölkerung besonders in den ersten Schultagen nach den Sommerferien erneut auf die Gefahren des Schulwegs aufmerksam zu machen.



Während der ersten Schulwoche (16.09. – 19.09.2025) lag der Schwerpunkt bei der Einhaltung der Gurtanlegepflicht sowie der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder. Zudem legten die Polizisten ein besonderes Augenmerk auf behindernd oder gefährdend abgestellte Fahrzeuge. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld um die Schulen durch.

Im Hinblick auf die Gurtanlegepflicht sowie die Kindersicherung stellten die Beamten fest, dass sich ein Großteil der kontrollierten Personen an die geltenden Vorschriften hielt. Dennoch registrierten die Einsatzkräfte 98 Fälle, bei denen die Eltern selbst nicht angeschnallt waren. 56 Verkehrsteilnehmer hatten ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert.

Um die Verkehrssicherheit rund um den Schulweg weiter zu erhöhen, werden die mittelfränkischen Polizistinnen und Polizisten ihre Kontrollen im Rahmen der bayernweiten Aktion ‚Sicher zur Schule – Sicher nach Hause‘ in den kommenden Wochen fortführen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken bittet hierbei um Ihre Unterstützung. Seien Sie den Kindern und anderen Verkehrsteilnehmern ein Vorbild, indem Sie

an Schulen besonders vorsichtig fahren und unbedingt die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten

vom Gas gehen und bremsbereit sind, wenn Kinder in Sichtweite sind

in verkehrsberuhigten Bereichen die Schrittgeschwindigkeit einhalten

nicht an Einmündungen, im Kreuzungsbereich, auf Geh- und Radwegen oder an sonstigen Stellen parken, an denen es nicht erlaubt ist

vor Schulen nicht in zweiter Reihe parken und die Haltverbote beachten

an Haltestellen von Bussen und Straßenbahnen immer damit rechnen, dass Kinder unvermittelt auf die Fahrbahn laufen könnten

Kinder nicht im absoluten Haltverbot ein- oder aussteigen lassen

die Gurtanlegepflicht beachten und die Kinder mit den erforderlichen Rückhaltesystemen sichern

Das Polizeipräsidium Mittelfranken rät außerdem:

Legen Sie den Schulweg gemeinsam mit dem Kind zu Fuß zurück, bis dieses selbstständig und sicher zur Schule laufen kann. Sollten Sie dennoch darauf angewiesen sein, mit dem Auto zu fahren, planen Sie hierfür genügend Zeit ein. Denn gerade Stress und Hetze machen unaufmerksam.



