MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Freitagabend brannte in Münchberg ein Kleintransporter. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag, gegen 21.50 Uhr, ging bei der Polizei eine Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug in Münchberg ein. Der Ford Transit parkte auf einer Schotterfläche zwischen der Wilhelmstraße und den Bahngeleisen. Trotz des schnellen Eingreifens der verständigten Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die Freitagabend im Bereich der Wilhelmstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel. 09281/7040 zu melden.