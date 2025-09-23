GARS AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Montagmorgen, den 22. September 2025, kam es auf einer Baustelle in Gars zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Mühldorf die genauen Umstände des Unfalls.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen arbeitete ein 56 Jahre alter Mann am Montagmorgen (22. September 2025) auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Gars am Inn und stürzte dabei gegen 08.40 Uhr ca. drei Meter in die Tiefe. Der Mann zog sich durch den Sturz schwerste Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Zustand des Schwerstverletzten ist derzeit kritisch.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierte die Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch an der Unfallstelle übernahmen Beamte der Kriminalpolizeistation Mühldorf, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang. Nach bisherigem Kenntnisstand muss von einem schweren Arbeitsunfall ausgegangen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor.