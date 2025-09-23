ROSENHEIM. Am Montagnachmittag, 22. September 2025, brach in einer Wohnung eines Reihenhauses in Rosenheim ein Feuer aus. Entgegen erster Meldungen wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Montag (22. September 2025), gegen 15.40 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Anwesen eines Reihenhauses im Kirchenweg in Rosenheim ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen den Vollbrand des Anwesens fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angebaute Häuser verhindert und der Brand abgelöscht werden.

Ein couragierter 29-jähriger Rosenheimer, der den Brand meldete, half der Bewohnerin im Seniorenalter sowie ihrem Hund rechtzeitig, das brennende Haus zu verlassen. Wie sich inzwischen herausstellte, blieb die Dame glücklicherweise unverletzt. Das betroffene Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar, die Seniorin kam bei Verwandten unter. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Noch am gleichen Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Untersuchungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, werden die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche zum aktuell noch andauern.