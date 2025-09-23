BEDERNAU. Am Montagabend gegen 21:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße MN 8 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße MN 8 von Bedernau kommend in Richtung Oberschönegg durch ein Waldstück. Im Verlauf einer abschüssigen langgezogenen Rechtskurve kam dieser alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und Einsatzkräften, erlag der 24-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße MN 8 komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim mit Unterstützung der PI Memmingen. Ebenfalls an der Unfallstelle befanden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Babenhausen, Bedernau, Dietershofen, Pfaffenhausen und Oberschönegg auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem Einsatzleiter Rettungsdienst. (PI Mindelheim)

