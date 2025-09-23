MEMMINGEN. Am Montag, dem 22.09.2025 gegen 18:23 Uhr entwickelte sich aus einem Arbeitsunfall einer ortsansässigen Memminger Spedition ein Großeinsatz für Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei.

Bei Rangierarbeiten stürzte dort eine Palette mit Gefahrgut von einem Transportfahrzeug. Da zunächst nicht bekannt war, um welchen Stoff es sich handelt wurden mehrere umliegende Feuerwehren, das THW sowie Rettungsdienstfahrzeuge und Polizeistreifen zum Einsatzort beordert.

Die Fraunhofer Straße wurde vorsorglich durch die Polizei komplett gesperrt. Im weiteren Einsatzverlauf zeigte, dass die ausgetretene, ätzende Flüssigkeit durch die Feuerwehr komplett abgebunden werden konnte. Der angrenzende Kanal wurde ebenfalls durch die Feuerwehr kontrolliert um eine Verunreinigung des Abwassers auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auch bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. (PI Memmingen)

