NÜRNBERG. (913) Am Montagabend (22.09.2025) betreute die Polizei in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung und vier Gegenkundgebungen. Die Einsatzkräfte konnten ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager verhindern.



Zur Kundgebung mit dem Titel „Für Meinungsfreiheit - Gegen politische Gewalt!“ sammelten sich ab 18:30 Uhr rund 70 Teilnehmer auf dem Rathausplatz. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe vier Gegenproteste („Vor Gott sind alle Menschen gleich“, "Nürnberg Nazifrei", "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte", "Musiker*innen gegen Nazis") an denen in der Spitze rund 300 Personen teilnahmen.

Gegen 19:15 Uhr formierten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, welcher sich auf der festgelegten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Die Gegendemonstranten beteiligten sich ebenfalls an einem Aufzug mit alternativer Route.

An Örtlichkeiten entlang der Wegstrecke ließen sich Teilnehmer des Gegenprotests zu Sitzblockaden nieder, wobei der Demonstrationszug durch die Einsatzkräfte an den Blockaden vorbeigeleitet werden konnte.

Im Gesamtverlauf musste vereinzelt unmittelbarer Zwang angewandt werden.

Das Demonstrationsgeschehen war gegen 20:25 Uhr beendet.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel