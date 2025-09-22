1756 – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Innenstadt – Am Samstag (06.09.2025) kam es zu einem Einbruch in Büroräume in der Karlstraße durch einen zunächst unbekannten Täter.

In der Zeit von 01.15 Uhr bis 07.10 Uhr gelangte der Unbekannte in die Büroräume und entwendeten Bargeld.

Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (07.09.2025) stellten Polizeibeamte in einer Tiefgarage am Ernst-Reuter-Platz einen 42-Jährigen fest.

Gegen 04.00 Uhr versuchte der 42-Jährige mit einem Autoschlüssel offenbar ein Auto zu öffnen. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Mann scheinbar nicht wusste, zu welchem Auto der Schlüssel gehörte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten diverse Gegenstände, die offenbar entwendet wurden, sowie Einbruchswerkzeug. Bei den polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Beamten den 42-Jährigen als Tatverdächtigen des Einbruchs vom vergangenen Samstag.

Im Zeitraum von Samstag (06.09.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Buchhandlung in der Annastraße. Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Einbruchdiebstahls gegen den 42-Jährigen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 42-jährigen Mann bereits ein Haftbefehl bestand. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

1757 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Sonntag (21.09.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Mittenwalder Straße.

In der Zeit von 15.15 Uhr bis 18.00 Uhr parkte der blaue Audi in einer dortigen Parkbucht. Der Unbekannte touchierte den Audi. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1758 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Sonntag (21.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Soldnerstraße.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigten der oder die Täter die Fensterscheibe des weißen Autos der Marke Leapmotor. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1759 – Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern und E-Scootern

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt – Am vergangenen Donnerstag (18.09.2025) fanden Polizeibeamte mehrere Fahrräder und E-Scooter u.a. bei einem 37-jährigen Mann. Diese waren offenbar entwendet.

Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dieser lud Fahrräder und E-Scooter in ein Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Räder und E-Scooter offenbar u.a. durch den Mann entwendet wurden.

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Fahrräder und E-Scooter sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hehlerei gegen den Mann. Die Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.