HEINING, PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Montag (22.09.2025) gegen 03.00 Uhr entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Brandermittler waren zwischenzeitlich am Brandort.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Passau waren im Laufe des Tages vor Ort. Eine Brandortbegehung war jedoch noch nicht möglich. Zu einer möglichen Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen 78-jährigen Mann. Er war Bewohner der Wohnung im 2. Obergeschoss, in der der Brand entstand. Die Ermittlungen dauern an.

Das Feuer griff auf den Dachstuhl sowie auf einen weiteren Gebäudeteil über. Der Schaden beläuft sich ersten polizeilichen Schätzungen zufolge wohl auf einen sechsstelligen Betrag.

Veröffentlicht am 22.09.2025, 15.10 Uhr