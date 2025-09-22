MÜHLHAUSEN, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Im Zeitraum von Dienstag, 16.09.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 16:00 Uhr, kam es in Mühlhausen zu einem Vorfall, bei dem durch Brandlegung Sachschaden an einem landwirtschaftlichen Gebäude entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde vor einem Holzschiebetor eines Wirtschaftsgebäudes, in dem landwirtschaftliche Maschinen untergebracht sind, ein Feuer entfacht. Der Boden vor dem Gebäude sowie das Tor selbst wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt und teilweise verkohlt. Hinweise deuten darauf hin, dass zur Entzündung möglicherweise ein Brandbeschleuniger verwendet wurde. Das Feuer konnte sich offenbar nicht weiter ausbreiten und ist zu einem unbekannten Zeitpunkt von selbst erloschen.

Da der Brand nicht unmittelbar bemerkt wurde, kam es zu keinem Feuerwehreinsatz. Es entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu möglichen Tatverdächtigen übernommen und prüft in diesem Zusammenhang auch einen vorsätzlichen Hintergrund. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des landwirtschaftlichen Anwesens in Mühlhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden.