NEUFAHRN I.NB, LKR. LANDSHUT. Am 21.09.2025 wurde ein weißer Toyota Land Cruiser von einem Parkplatz am Bahnhof entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Besitzer des Fahrzeuges stellte den Toyota gegen 09.00 Uhr am Parkplatz vor dem Bahnhof in der Bahnhofstraße ab. Gegen 14.00 Uhr stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr da war. Auch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden.

Der Toyota Land Cruiser hatte einen Zeitwert in der Höhe eines unteren 5-stelligen Eurobetrages. Ob das Fahrzeug unter Ausnutzung der verbauten Keyless-Go-Technik entwendet werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.09.2025, 13.20 Uhr