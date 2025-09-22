Im Juli 2025 ereigneten sich in Ober- und Unterfranken drei Sprengungen von Geldautomaten, bei denen die Täter jeweils mit einem BMW vom Tatort flüchteten (genaue Tatortaufstellung folgt unten).

Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Bayerischen Landeskriminalamtes führten zu einem Verdacht gegen eine aus den Niederlanden agierende Tätergruppe. Im weiteren Verlauf konnten die Ermittler feststellen, dass das Fahrzeug am Abend des 1. August 2025 wieder von den Niederlanden nach Deutschland einreiste. Sofort wurden Maßnahmen mit Unterstützung der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen getroffen, um den ungefähren Standort des Fahrzeuges feststellen zu können. Gleichzeitig wurden bayerischen Spezialeinheiten alarmiert, die sich in Richtung der aktuellen Fahrtroute bewegten. Aufgrund dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich das Fahrzeug bis nach Zwickau fuhr.

In der Nacht um 03.21 Uhr konnten die gerade in Zwickau eingetroffenen bayerischen Spezialeinheiten Explosionsgeräusche wahrnehmen und fuhren deshalb sofort zur nahegelegenen Volksbank Zwickau im Ortsteil Oberplanitz. Dort trafen sie am direkt gegenüber der Bank liegenden Parkplatz eines Supermarktes einen mutmaßlichen Täter an, der noch eine weitere Zündschnur in den Händen hielt. Diese führte in das Innere der Bank. Gleichzeitig fuhr der gesuchte BMW auf den Parkplatz und der mutmaßliche Sprenger stieg in das Fahrzeug.