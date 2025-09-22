DÖHLAU, LKR. HOF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, beschmierten bislang Unbekannte am Tauperlitzer See zwei Toilettenkabinen sowie den Imbisswagen einer Metzgerei mit roter Farbe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Nach ersten Erkenntnissen trieben die Schmierfinken zwischen 22 Uhr und 2 Uhr auf dem Gelände des Tauperlitzer Sees in Döhlau ihr Unwesen. Mit ihren Schriftzügen verursachten sie an den Toiletten einen Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen aufgrund der politischen Schriftzüge.

Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.