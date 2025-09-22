PASSAU. Am Sonntagmittag (21.09.2025) führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau im Rahmen der Schleierfahndung eine Kontrolle bei einem 50-Jährigen durch. Dabei konnte Bargeld aufgefunden werden, welches sich als Falschgeld herausstellte.

In einem ICE von Österreich nach Deutschland wurde der 50-Jährige gegen 13:00 Uhr angetroffen und kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten Bargeld in Höhe von 10.000 Euro und 4.900 US-Dollar. Bei der Überprüfung der Geldscheine stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelte. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Zahlungsmittelfälschung verantworten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POM Kasperbauer, Tel. 09421/868-1019

Veröffentlicht: 22.09.2025, 11.40 Uhr