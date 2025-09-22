1478. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Aubing

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 10:10 Uhr, befand sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in Berlin auf dem Gehweg der Aubinger Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Daimler Pkw auf der Aubinger Straße in Richtung Leienfelsstraße.

Als die 27-Jährige die Aubinger Straße in Richtung Wolfsberger Straße überqueren wollte, trat sie hierfür auf Höhe eines geparkten Transporters unvermittelt auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 53-Jährigen.

In Folge des Unfalls wurde die 27-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1479. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; fünf Personen verletzt – Unterhaching

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 16:10 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw auf der Ottobrunner Straße von Ottobrunn kommend. Im Fahrzeug saß noch eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München.

Zeitgleich fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mini die Ottobrunner Straße von Unterhaching aus kommend. Mit ihm im Fahrzeug saßen ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige (beide mit Wohnsitz im Landkreis München).

An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt Unterhaching-Ost in Richtung München (BAB A8) wollte der 54-Jährige nach links zur Autobahnauffahrt A8 abbiegen. Der 18-Jährige beabsichtigte geradeaus weiterzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 54-Jährige und seine 47-jährige Beifahrerin sowie der 18-jährige Mini-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die anderen verletzten Mitfahrer begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Ottobrunner Straße für etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere der Schaltung der Lichtzeichenanlage (Ampel) machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1480. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung – Neuperlach

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 01:55 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München einen 41-jährigen Fahrgast mit Wohnsitz in München. Nachdem der 41-Jährige im Verlauf der Fahrt mehrere unterschiedliche Adressen nannte, zu denen er gefahren werden wollte, teilte der 63-jährige Taxifahrer mit, dass er ihn nicht weiter transportiere und forderte von ihm den bis dahin angefallenen Fahrpreis für die Taxifahrt.

Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den beiden und der Fahrgast schlug dem Taxifahrer mit der Faust gegen das Gesicht. Der 63-Jährige ließ den 41-Jährigen nicht gehen und fuhr zügig mit ihm zur Polizeiinspektion 24 (Perlach). Er machte dort durch lautes SOS-Hupen auf sich aufmerksam.

Polizeibeamte kamen dem Taxifahrer daraufhin zu Hilfe. Der 41-jährige Fahrgast war stark alkoholisiert und aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, so dass er vorläufig festgenommen wurde. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde er erneut zur Polizeiinspektion 24 gebracht.

Da es bei der Entlassung zu einem erneuten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kam, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er wurde am Sonntag, 21.09.2025, gegen 09:00 Uhr, nach richterlicher Anordnung von der Polizeiinspektion 24 aus entlassen.

Der 41-Jährige wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der räuberischen Erpressung angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1481. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 08:00 Uhr, befand sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München sowie eine 29-Jährige mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck am Lenbachplatz. Als sie die Treppen zur U-Bahnhaltestelle am Karlsplatz/Stachus hinuntergehen wollten, befand sich ein 28-Jähriger mit rumänischer Staatangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland unten am Treppenaufgang und hielt hierbei sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand.

Daraufhin verständigten die beiden Frauen die Polizei und der 28-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter polizeilicher Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Der 28-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.

1482. Einbruch in Einfamilienhaus – Riemerling

In der Zeit von Sonntag, 21.09.2025, 14:30 Uhr, und Montag, 22.09.2025, 00:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus.

Dort wurden im Keller ein Möbeltresor sowie Armbanduhren entwendet. In dem Tresor befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld.

Im Anschluss an die Tat entfernten sich der oder die Täter aus dem Haus.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Geranienstraße, Notinger Weg und Am Gangsteig (Riemerling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1483. Festnahme von zwei Tatverdächtigen wegen Raub eines Mobiltelefons – Au

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 18:10 Uhr, befand sich ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einer Parkbank am Kolumbusplatz. Hier traten zwei 18-Jährige auf ihn zu, mit denen er bereits am Vortag eine körperliche Auseinandersetzung hatte, bei der er von diesen beiden körperlich misshandelt wurde. Auch jetzt gingen sie ihn wieder körperlich an und er wurde von beiden in das Gesicht geschlagen. Während der eine ihn nun würgte, griff der andere in seine Hosentasche und entnahm dort das Mobiltelefon heraus. Danach flüchteten die beiden 18-Jährigen.

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten die beiden schließlich durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Das Mobiltelefon hatten sie noch bei sich. Der eine 18-Jährige hat die gambische Staatsangehörigkeit und ist ohne festen Wohnsitz, der andere 18-Jährige wohnt in München.

Beide werden im Verlauf des heutigen Tages dem Richter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheiden wird.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1484. Handel mit Cannabis – Oberschleißheim

Am Freitag, 12.09.2025, teilte ein dortiger Besucher Marihuanageruch im Bereich der Sportanlage mit. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dies in einem dortigen Kellerabgang ebenfalls wahrnehmen. Nachdem ein Rauschgifthund zum Einsatz kam und die Wahrnehmung bestätigte, wurde über die Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und vom Amtsgericht München erlassen.

Mit Hilfe der Feuerwehr wurde sich letztendlich Zutritt zu der betroffenen Räumlichkeit verschafft. In dem Lagerraum konnte eine umfangreiche Aufzuchtanlage für Cannabis, sowie zahlreiche Utensilien dafür festgestellt werden. Außerdem konnten mehrere hundert Gramm Cannabisblüten und eine Einheit Haschisch aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt.

Aufgrund der vorgefundenen Post-Pakete konnte die Identität des Tatverdächtigen ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Ein erweiterter Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung wurde ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft München I beantragt und durch das Amtsgericht München erlassen. Bei der Durchsuchung wurde weiteres Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des illegalen Anbaus und Handels mit Cannabis wurden vom Kommissariat 83 übernommen.

1485. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Taschendiebstahl

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 22:45 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Paris im Bereich der Bavaria eine Frau und einen Mann dabei beobachten, wie diese gemeinschaftlich einem Oktoberfestbesucher, welcher stark alkoholisiert auf einer Wiese schlief, das Mobiltelefon aus dessen Hosentasche entwendeten.

Die beiden Tatverdächtigen, eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger, beide rumänische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnten vorläufig festgenommen und zur Wiesnwache gebracht werden.

Nach Beendigung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und werden heute dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Mobiltelefon konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Die weiteren Ermittlungen im Fall führt das Kommissariat 55.

1486. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Körperverletzungsdelikt in einem Festzelt

Am Sonntag, 21.09.2025. gegen 22:30 Uhr befanden sich ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in der Schweiz und ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Festzelt auf dem Oktoberfest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 29-Jährige den 32-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand von hinten auf den Kopf, wodurch der 32-Jährige eine Platzwunde erlitt.

Die verständigten polizeilichen Einsatzkräfte verbachten beide Beteiligte auf die Wiesnwache, wobei der 29-Jährige verbal aggressiv und äußerst unkooperativ war. Der 32-Jährige wurde auf der Wiesnwache durch hinzugezogene Sanitäter erstversorgt. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 15.000 Euro wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

1487. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Schlag mit einem Maßkrug in einem Festzelt

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 18:30 Uhr, wollte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Wiesngast aus einem Festzelt geleiten. Dabei schlug ihm ein 25-jähriger, neuseeländischer Wiesnbesucher ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Maßkrug gegen den Kopf. Daraufhin wurde der Polizeinotruf 110 verständigt und die eingesetzten Kräfte brachten alle Beteiligten auf die Wiesnwache.

Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt durch den Schlag mit dem Maßkrug eine Rötung und Kopfschmerzen. Er gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

1488. Verbotene Gegenstände auf dem Festgelände sichergestellt

Am Sonntag, 21.09.2025, wurden im Verlauf des gesamten Tages auf dem Festgelände des Oktoberfestes zahlreiche verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchgeführt. Dabei konnte bei einem 21-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Tierabwehrspray und bei einem 24-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Taschenmesser aufgefunden werden.

Beide Gegenstände sind auf dem Festgelände verboten und wurden nach den jeweiligen Kontrollen sichergestellt.

Der 21-Jährige und der 24-Jährige wurden jeweils nach der Kontrolle zur Wiesnwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden beide wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt die Münchner Kriminalpolizei.

1489. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl und Branddelikt

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 23:20 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines Karusselgeschäfts Brandgeruch, der aus einem Schaustellercontainer ins Freie zog. Als er den Container betrat, traf er auf einen 25-jährigen irischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in München, der sich widerrechtlich im Wohncontainer befunden hatte. Außerdem bemerkte der Mitarbeiter einen brennenden Kleiderhaufen im Inneren des Containers.

Mit weiteren Mitarbeitern konnte er den 25-jährigen Tatverdächtigen festhalten, bis eine hinzugezogene Polizeistreife der Wiesnwache eintraf und den 25-Jährigen vorläufig festnehmen konnte.

Die brennende Kleidung konnte durch die Mitarbeiter eigenständig gelöscht werden, sodass eine Hinzuziehung der Feuerwehr nicht notwendig war.

Durch den Brand entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Verletzt wurde dadurch niemand.

Der 25-Jährige wurde auf die Wiesnwache gebracht und im weiteren Verlauf der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde am Sonntag, 21.09.2025, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13.