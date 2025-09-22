LINDENBERG. Einen im süddeutschen Raum gesuchten Trickdieb haben Beamte der Polizeiinspektion Lindenberg am Mittwochnachmittag festgenommen. Die Polizisten waren gegen 16:00 Uhr verständigt worden, weil der Tatverdächtige bei einem 77-jährigen Mann den sogenannten „Wechselfallentrick“ anwandte. Unter dem Vorwand, Kleingeld wechseln zu müssen, lenkte der Mann den Senior ab und versuchte, Geldscheine aus dem Geldbeutel zu entwenden. Dies misslang ihm jedoch, woraufhin er die Flucht ergriff. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 51-Jähriger durch Zivilbeamte in Waltenhofen bei Kempten aufgegriffen werden, der unter anderem aufgrund der Personenbeschreibung als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wird wegen mehrerer gleichgelagerten Taten im Allgäuer Raum ermittelt. Unter anderem steht er im Verdacht, allein im Bereich Wangen, Isny und Leutkirch knapp zwanzig Trickdiebstähle begangen zu haben. Hinzu kommen weitere Fälle in Oberstaufen und Lindenberg. Aufgrund des gegen den 51-Jährigen vorliegenden dringenden Tatverdachts wurde er am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls in 14 Fällen sowie eines versuchten besonders schweren Diebstahls gegen den rumänischen Staatsbürger und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der 51-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. (PP Ravensburg / PP Schwaben Süd/West)

