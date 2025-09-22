FORCHHEIM. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in Forchheim in einem Einkaufszentrum in ein Juweliergeschäft ein. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, gegen 1.40 Uhr, schlug die Alarmanlage eines Einkaufszentrums in Forchheim in der Willy-Brandt-Allee an. Die Täter rammten mit einem Fahrzeug die Eingangstüre des Marktes. Der VW Golf mit dem Kenneichen N-DA 623, wurde vor zehn Tagen in Nürnberg gestohlen und von den Tätern zurückgelassen. Im Gebäudekomplex gingen die Täter dann das Juweliergeschäft an. Sie erbeuteten Schmuck und Uhren im mittleren fünfstelligen Bereich und konnten unerkannt mit einem Kombi der Marke VW -Passat oder Golf- flüchten. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Er dürfte sich aber im fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sowohl in der Tatnacht im Bereich des Einkaufszentrums in Forchheim, oder zu dem vorher in Nürnberg entwendeten Auto, Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo in Bamberg zu melden.