HOF. In der Nacht zum Sonntag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Hof zwei junge Männer fest, nachdem diese die Fassade eines Parteibüros in der Marienstraße besprüht hatten.

Gegen 0.50 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei Personen Schriftzüge an die Schaufensterscheibe und den Gehweg vor dem Büro anbrachten. Als die Täter im Alter von 17 und 19 Jahren anschließend mit Fahrrädern flüchteten, konnten sie im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von mehreren Streifen gestellt und noch in Tatortnähe festgenommen werden. In einem Rucksack führten sie noch die verwendeten Spraydosen mit sich.

Durch die Schmierereien entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die beiden jungen Männer werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt die Kriminalpolizei Hof.