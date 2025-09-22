BREITENBRUNN. In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Gebäude, welches sich zurzeit im Umbau befindet, im Ortsteil Hohenschlau in Brand. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt befanden sich 180 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Personen kamen bei dem Brand keine zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst aus Memmingen (KDD) die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weitere Ermittlung der Brandursache erfolgt durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen. (KPI Memmingen)

