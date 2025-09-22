HEINING, PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Montag (22.09.2025) gegen 03.00 Uhr entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Person kam dabei ums Leben. Verkehrssperren sind zwischenzeitlich aufgehoben.

Der Brand entwickelte sich aus bislang unbekannter Ursache mutmaßlich in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und griff in der Folge auf weitere Gebäudeteile über. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei begannen umgehend mit der Evakuierung der Bewohner sowie mit der Brandbekämpfung. Eine Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Es handelt sich den bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge um den Wohnungsinhaber. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich soweit abgeschlossen und die Verkehrssperren aufgehoben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 22.09.2025, 07.45 Uhr