HEINING, PASSAU. Aus bislang noch unbekannter Ursache ereignete sich am Montag, 22.09.2025 gegen 03:00 Uhr ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Heininger Straße, der letztlich auf weitere Gebäudeteile und auf ein angrenzendes Objekt übergriff.

Derzeit ist ein Großaufgebot an Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräften mit der noch andauernden Brandbekämpfung, notwendigen Verkehrsmaßnahmen und der Versorgung der evakuierten Bewohner befasst.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 22.09.2025, 03:55 Uhr