DIETMANNSRIED/BAB 7. Am Sonntag, 21.09.25 gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die A7 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Hinter ihm fuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, dem ein 79-jähriger Pkw-Fahrer folgte. Der 27-Jährige musste kurz hinter der Autobahnauffahrt bei Dietmannsried verkehrsbedingt abbremsen, da sich der Verkehr vor ihm staute. Der 64-Jährige reagierte zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden von hinten auf. Da der 79-Jährige dies ebenfalls zu spät sah, fuhr er dem vor sich stark bremsenden Pkw ebenfalls auf. Durch die Kollisionen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand fünf der acht beteiligten Fahrzeuginsassen leicht verletzt, während sich der 79-Jährige schwer verletzte. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der Vielzahl an gemeldeten verletzten Personen waren Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren vor Ort. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. An der Mittelschutzplanke entstand ebenfalls ein Sachschaden. Die Schäden belaufen sich geschätzt auf ca. 24000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls und der anschließenden Bergungsarbeiten kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen, da die A 7 an der AS Dietmannsried gesperrt wurde und der Verkehr bereits in Kempten ab- und umgeleitet wurde. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).