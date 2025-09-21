1467. Pkw erfasst Motorradfahrer; eine Person schwer verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 17:55 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw auf der Richard-Strauss-Straße stadtauswärts. Verkehrsbedingt musste sie schließlich anhalten. Als sie die Einmündung zur Widderstraße erreichte, wollte sie nach links in diese abbiegen.

Gleichzeitig wollte sie zu diesem Zeitpunkt ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Kraftrad überholen. Auch er war in gleicher Richtung unterwegs.

Zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam es in der Folge zum Zusammenstoß.

Der 65-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Richard-Strauss-Straße in diesem Bereich für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. In der Folge kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1468. Pkw erfasst Motorradfahrer; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 12:50 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu mit einem Daimler Benz Pkw auf dem Wintrichring stadtauswärts. An der Kreuzung Wintrichring / In den Kirschen wollte sie bei Grünlicht wenden.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kawasaki Kraftrad auf dem Wintrichring in entgegengesetzter Richtung. Er wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem wendenden Pkw.

Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Wintrichring war in Richtung stadteinwärts an der Unfallörtlichkeit für zwei Stunden wegen der Unfallaufnahme komplett gesperrt. In der Folge kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1469. Pkw touchiert Motorradfahrerin; eine Person schwer verletzt – Milbertshofen

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 21:15 Uhr, stand eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Honda Kraftrad bei Rotlicht an einer Ampel auf der Ingolstädter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Hinter ihr wartete ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München in seinem BMW Pkw auf dem gleichen Fahrstreifen.

An dem Fahrstreifen daneben stand noch ein Linienbus, der einen 33-Jährigen am Steuer hatte.

Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigte der Pkw hinter dem Motorrad schneller als dieses, so dass es zu einer Berührung kam. Dadurch verlor die 18-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und prallte zunächst gegen den Omnibus neben ihr, um anschließend auf die Fahrbahn zu stürzen.

Die 18-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1470. Fußgänger betritt Gleisbett und wird von Trambahn erfasst; eine Person schwer verletzt – Schwanthaler Höhe

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 23:10 Uhr, war ein 24-Jähriger Tourist aus New Jersey im Bereich der Landsberger Straße 20 unterwegs. Unvermittelt betrat er in dem Bereich das Gleisbett der Trambahn. Die Linie 19, die gerade eben an der Haltestelle „Holzapfelstraße“ losgefahren war und voll besetzt war, fuhr in diesem Moment dort stadtauswärts.

Trotz einer Gefahrenbremsung des 27-jährigen Führer dieser Trambahn, konnte ein Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen nicht mehr verhindert werden. Dieser wurde von der linken Front der Trambahn getroffen und in den Gleisbereich unter die Straßenbahn geschleudert.

Zwei Fahrgäste aus der Trambahn begaben sich zu Erste-Hilfe-Maßnahmen unter die Trambahn. Letztendlich musste der 24-Jährige aber von der Berufsfeuerwehr München befreit werden und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Fahrbahn und der Gleisbereich der Landsberger Straße in beiden Richtungen für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auch für den Straßenbahnverkehr.

Gegen den 24-jährigen Touristen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Münchner Verkehrspolizei weist in diesem Zusammenhang besonders aufgrund der aktuell laufenden Wiesn daraufhin, Gleisbereiche nicht zu betreten, da Schienenfahrzeuge einen wesentlich längeren Bremsweg haben als Kraftfahrzeuge des Straßenverkehrs.

1471. Pkw erfasst Motorradfahrerin; eine Person schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 21:45 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in Ingolstadt mit einem BMW Pkw auf der Tumblingerstraße stadteinwärts.

Ihr entgegen fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Leichtkraftrad. Als Sozia hatte diese ihre 6-jährige Nichte dabei.

Die 18-Jährige bog dann nach links in die Zenettistraße ab und es kam in diesem Bereich zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad.

Die 34-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 6-jährige Sozia wurde leicht verletzt und vom Notarzt vor Ort in Augenschein genommen. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.