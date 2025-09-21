HALLBERGMOOS, LKR. FREISING, 21.09.2025 - In der vergangenen Nacht geriet aus noch unbekannter Ursache in Hallbergmoos ein Pkw in Brand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 01.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein brennender Pkw an der Maximilianstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand der Audi A6 bereits in Vollbrand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hallbergmoos konnten das Feuer zügig löschen.

Nach bisherigem Stand wird der entstandene Sachschaden auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Vorsätzliche Brandstiftung kann nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 08122/968-0 zu melden.