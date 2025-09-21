INGOLSTADT, 20.09.2025 - Am Freitag (19.09.2025) geriet aus noch unbekannter Ursache in Ingolstadt eine Gartenhütte in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 10.25 Uhr wurde der Einsatzleitstelle eine brennende Gartenhütte an der Hebbelstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte befanden sich das Gebäude, sowie die sich dort befindlichen Bienenstöcke bereits in Vollbrand.

Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Etting konnten das Feuer zügig löschen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Zu den Schäden bezüglich der Bienenvölker kann aktuell noch keine Auskunft gegeben werden.

Eine brandörtliche Untersuchung durch die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt war aufgrund der noch bestehenden Schaumdecke der Löscharbeiten gestern nicht abschließend möglich und wird voraussichtlich am kommenden Montag fortgesetzt.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Ermittlungen haben sich nach bisherigen Erkenntnissen keine Anhaltspunkte auf vorsätzliche Brandlegung ergeben.