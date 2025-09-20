BREITENTHAL. Am Samstag, 20.09.2025, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Führer die Ortsverbindungstraße von Nattenhausen in Richtung Seifertshofen. Hierbei geriet er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit der Fahrzeugfront gegen einen dort befindlichen Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer schwer. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er nachmittags an seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehren Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Seifertshofen. (PI Krumbach)

