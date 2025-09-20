Beim Viehscheid in Immenstadt wurden heute Mittag vier Personen einer insgesamt 44-köpfigen Reisegruppe aus Baden-Württemberg aufgrund plötzlich auftretender Magen-Darm-Beschwerden ärztlich behandelt.

Nach medizinischer Einschätzung gibt es keinerlei Hinweise auf ein infektiöses Geschehen. Ein anfänglicher Verdacht auf einen Norovirus hat sich aus medizinischer Sicht somit nicht bestätigt. Insbesondere sprechen die milden Symptome gegen eine derartige Infektion. Vielmehr besteht aus medizinischer Sicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass verdorbene Lebensmittel ursächlich für die Beschwerden waren.

Das Ereignis beschränkte sich ausschließlich auf die Reisegruppe und steht in keinem Zusammenhang mit dem Viehscheid in Immenstadt. Der Veranstalter des Viehscheids trifft daher keinerlei Verantwortung für den Vorfall.

Zu keinem Zeitpunkt bestand Lebensgefahr für die Betroffenen. Der Rettungsdienst war mit 40 Einsatzkräften sowie 21 Feuerwehreinsatzkräften vor Ort und wurde durch die Polizeidienststelle Immenstadt sowie das Gesundheitsamt des Landratsamts unterstützt.

